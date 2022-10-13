‘Yanmış saç’ ilk günden 10 bin sattı

Milyarder Elon Musk parfüm işine de girdi. 'Burnt Hair' (Yanmış Saç) isimli kokuyu piyasaya süren Musk, şimdiye kadar 10 bin adetten fazla ürün satışı yaptıklarını belirtti. Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 'Yanmış Saç' anlamına gelen 'Burnt Hair' adıyla yeni bir parfüm çıkardı. Önceki gün satışa çıkarılan parfümler özellikle Musk'ın hayranları tarafından ilgi çekti.



1 MİLYON DOLAR CİRO

ELON Musk, Twitter üzerinden parfümün tanıtımını yaptığı tweetlerinde parfüm için 'Dünyanın en güzel kokusu' dedi. Parfümün fiyatı 100 dolar olarak açıklandı. Musk, Twitter'daki bir açıklamasında parfümün 10 bin adet satıldığını söyledi. Böylece ilk günden 1 milyon dolarlık ciro elde edildi.

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