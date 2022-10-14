‘Evlenmem’ diyen ilk kendi oldu

POP müzik camiasının söz ve beste makinesi Ersay Üner, Hovarda İzmir'de sahne aldı. Hareketli kişiliği ve sempatikliğiyle renkli bir geceye imza atan Üner, diğer şarkıcılara verdiği parçaların bir kısmını söylerken, "Yıllarca pek çok şarkı yazdım. Sevdiğiniz ünlülerin seslendirdiği eserlerin çoğunda imzam vardır. Sizlerle beraber o parçaları söylemek, bu havayı solumak için sahne alıyorum. Konserlere para için çıktığımı sanmayın. Sizlerle konuşmak, temasta bulunmak, eğlendiğinizi görmek beni mutlu ediyor. Yoksa evde olduğum zaman daha çok para kazanıyorum inanın" dedi.

HELAL OLSUN! BEN KALAMAM

Evlilikle ilgili sohbete geçen ve çiftlerin kaç senedir birlikte yaşadıklarını soran Üner, "Aranızda hayatta evlenmem diyenler var mı" sorusunu yönelttikten sonra ilk el kaldıran kendi oldu. Ünlü popçu, "Ben flört seviyorum. O heyecan başka hiçbir şeyde yok. Evlilikte bir süre sonra heyecan kalmıyor ki. Ondan sonra mutlu yürümüyor. 35-40 yıl evli olup mutlu kalanlar da yok değil. Onlara helal olsun. Ben kalamazdım" dedi.

ERCAN AKGÜN