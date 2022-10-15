Dünyanın sevgilisi ‘Kardeşlerim’

ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da ilgiyle izlenen, Kardeşlerim dizisinin setine Güney Afrika'dan özel bir ziyaret gerçekleşti. Kardeşlerim hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. "For My Family" adıyla, yurt dışında yankı uyandıran dizinin setini, Güney Afrika'da yayın yapan ETV (Entertainment TV) kanalının düzenlediği bir yarışma sonucunda 10 kişilik bir fan grubu ziyaret etti. Fanlar, Güney Afrika'da düzenlenen bir yarışma sonucunda, 2.000 kişi arasından seçildi. Fanların ve oyuncuların buluştuğu set ziyaretinde renkli görüntüler sergilendi. ETV Satın Alma ve Planlama Müdürü Randall Johannes ve atv distribution ekibi eşliğinde seti ziyaret eden grup, oyuncularla tanışma fırsatı yakaladı.

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