Türkiye Yüzyılı geliyor hainler panikte

YALNIZ Kurt'un heyecanla beklenen yeni sezonun ilk bölümü Suriye'de başladı. Altay, Kumandan'ın yol vermesiyle, artık Golyat'a karşı kendi insiyatifi ile savaşmaya başladı. Tek başına büyük bir operasyon gerçekleştiren Yalnız Kurt, karşısındaki hainlere karşı çıkıp onların oyununu bitirme niyetindedir. Altay'ın peşindeyse Viking ve ekibi var. Kumandan ve Emniyet Müdürü Ahmet Hemşinli'nin de bulunduğu Emniyetten yönlendirilen operasyonla Altay, BM konvoyuna saldırı gerçekleştiremeden durdurulur. Diplomatik krize neden olabilecek bu hamleyi Kumandan 'vur' emriyle durdurdu. Oysa BM yardım konvoyu gibi gösterilen kamyonda Türkiye'ye gizlice sokulan Stinger füzeleri bulunur.

BÜYÜK HAZIMSIZLIK

BU işte de Golyat'ın parmağı vardır. Konvoydaki araçlarda Halit ile büyük braderin kızı Meryem Johnson, Mira, Harun Karacabey'in oğlu Haruncan Karacabey de bulunur. Durumdan haberi olmayan Meryem Johnson'ın yardım vakfına ait sivil yardım konvoyuyla füze kaçıran hainlerin planına göre, füzelerle Yunanistan'ı vurup Türkiye'yi dünyaya karşı zor durumda bırakmak var... TSK envanterine kayıtlı NATO'ya ait füzelerle yapılacak bu saldırı Türk - Yunan savaşının fitilini ateşleyecek... Böylece hava savunma sistemi dahil her alanda büyük atılımlar yapan Türkiye'nin önünü kapatılacak ve batılı devletlerin oklarını Türkiye'nin üzerine çekecekler.

KONSÜLDE HESAP VERİR

TÜRKİYE'NİN atılımlarını engellemek isteyen Golyat'ın konsül üyeleri, Pensilvanya desteği ile Anadolu topraklarını ele geçirip Mezopotamya'da kurulacak devletin temellerini atmayı düşünürler. Nil'den Fırat'a kadar tek hakimin İsrail olacağı rüyasının kurarlar... Silah tüccarı Harun Karacabey başkanlığında toplanan konsülde, alçakça planları ifşa edilir. Altay, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile Golyat'ın İstanbul konsülünün oklarını üzerine çeker. Halit yeğeninin gerçekleştirdiği bu operasyon ile ilgili konsüle hesap verir.

FÜZELER NEREDE?

TÜRKİYE'NİN Suriye harekatının ve Pençe Kilit Operasyonunun sonuçlarına göre Ortadoğu'da açmayı planladıkları koridorun hayal olacağını bilen konsül üyeleri, Yunanistan'ı kullanmaya karar verir. Karacabey konsülde, "Türkiye Rusya'dan S400'leri aldı, nerede tutulduğu bir muamma. Şimdi Türkiye ve Rusya bu anlaşmanın ikinci adımını konuşuyor. Tüm çabamıza rağmen Yıldırım Hava Savunma Sistemi kuruldu, büyük bir gösterişle dünyaya ilan etti. Bize tevdi edilen görev, hava savunma sistemi aktif hale gelmeden Türk Yunan savaşının fitilini ateşlemek. Stinger füzeleri Türkiye'ye girdi. Bundan sonra TSK envanterine kayıtlı NATO'ya ait füzeler Yunanistan'ı vuracak. Yunanistan'da Türkiye'ye cevap verecek. Sıcak çatışma sonrası NATO devreye girecek ve Yunanistan'daki Amerikan üsleri Türkiye'ye karşı alarma geçecek" diyerek yaşadıkları paniği itiraf eder. Altay ve ekibi ise, zekice bir planla Mr. Müller'i konutundan kaçırır. Amaçları ise, ülkemiz üzerinden oynanan oyunun ipliğini pazara çıkarmak için füzelerin yerini öğrenmek...

KAHRAMAN AKİL GAZİLERİ BİR ARADA

SURİYE'DEKİ operasyondan sonra kbüyük oyunu daha iyi gören Altay yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir. Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder.

PENSİLVANYA ISTIRAPLA KIVRANIYOR!

PENSİLVANYA'DA ise Fettah Dahhak, hasta ve bitkin halde karşısındaki Yücel isimli kişiye konuşmaya başlar: "Geceleri o taraftan bu tarafa dönüp duruyorum. Kocaman bir tarihi yanlışlıkları bütün gece yaşıyorum. Bilemezsiniz ıstırapla kıvranıyorum. 60 yıllık emeklerimin karşılığını dünya gözüyle görmek istiyorum. Vaktim kalmadı. Gideceksin ve orada yarım kalan işlerin bitmesine ön ayak olacaksın Yücel..."