Güzide nezarethaneye giriyor

ATV'NİN yayınlandığı ilk bölümünden itibaren zirveyi bırakmayan dizisi Aldatmak, bu akşam 20.00'de atv ekranında. Bu bölümde Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür.

FOYASI ÇIKIYOR

KENDİSİNİ kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır. Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın edindiği bilgiler tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır.