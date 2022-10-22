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Haberler Sarmaşık Akif yanma tehlikesi ile karşı karşıya!

Akif yanma tehlikesi ile karşı karşıya!

22.10.2022

Akif yanma tehlikesi ile karşı karşıya!
HİÇ beklemedikleri bir anda anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin kalplere dokunan hikayesini anlatan "Kardeşlerim" bu akşam 64'üncü bölümüyle atv ekranında seyircisiyle buluşuyor. Ömer'in başına gelen talihsiz olay, Asiye'yi çılgına çevirirken; Akif de minibüsün içinde yanma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Gönül ve Şengül cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Asiye hayatlarını sürdürebilmek için yeni bir iş bulur. Süsen ve Berk, sürpriz bir iş birliğine girişirken, Şevval de Ömer'i Sarp'tan uzak tutmak için elinden geleni yapar. Ömer'in, Sarp'a karşı olan öfkesini durduramayan Asiye ise, hayatlarıyla ilgili yeni bir karar vermek zorunda kalır.
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