Gülşen hakkındaki adli kontrol tedbiri kaldırıldı

KONSERİNDE imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve 4 avukatı katıldı. Çolakoğlu savunmasında, Sadece iki kişi arasında geçen bu diyalog nedeniyle hedefe oturtuldum. Yine de bu sebeple değerlerini incitmiş olabileceğim herkesten tüm samimiyetimle özür diledim" dedi. Mahkeme, Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddederken, ikametine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı.



MÜŞTEKİLERE TEK TEK SORULDU

ÇOLAKOĞLU'NUN avukatlarından Emek Emre, olaya ilişkin görüntülerin ham halini sunduklarını, tamamı izlendiğinde bunların suç unsuru oluşturmadığının ortaya çıkacağını savundu. Duruşmada daha sonra müştekilerin ifadeleri alındı.Bazı müştekiler, Çolakoğlu özür dilediği için şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirtirken, bazıları ise şikayetlerinin devam ettiğini beyan etti.

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