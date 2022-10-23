Türkiye, bir gece ansızın tepelerine biner

Atv ekranında önceki akşam yayınlanan Yalnız Kurt, değindiği tarihi konularla yine geceye damga vurdu. Türkiye'yi stinger füzeleriyle zor durumda bırakmak isteyen kirli yapılanmanın üyeleri, Akil Dağı kahramanları karşısında yine emellerine ulaşamadı. CIA'in en üst düzeyinde görev alan Abraham Müller'i kaçıran kahramanlar ondan füzelerin yerini anlatmasını ister.

KONUŞURSA, SONLARI GELİR

Konsülün diğer üyelerine de Abraham karşılığında füzelerle ilgili bilgi almak için pazarlık yapar. Suriye'den kaçırılan bu füzelerle yapılmak istenen Yunanistan'la savaş başlatmaktır. Müller'in kaçırılmasıyla ortalık ayağa kalkar. Harun Karacabey ve tüm konsül yurtdışına kaçar. Uçakta konuşulanlar, tüm konsül üyelerinin bu kaçırılma işinden endişelendiğini gösteririr. Risk durumundan dolayı konsül tüm gece havada kalır. Başka bir güvenlik tehlikesinin ortaya çıkmaması durumunda sabah geri geleceklerdir. Bu arada her ihtimale karşı füzelerin yeri değiştirilir. Abraham'ın konuşmasının, hepsinin sonu olduğunu bilen konsül üyeleri, uçakta çarpıcı noktalara değinirler.

Yaşadıkları stresin Halit'in yeğeni Altay'dan kaynaklandığını belirten üyeler, Abrahamın konuştuğunda bir daha ülkeye dönemeyeceklerinden korkarlar. Karacabey ise Halit'e güveninin tam olduğunu savunur. Konsülde ortaya atılanlar, kirli yapılanmanın nasıl işler çevirdiğini de ortaya koyar: Biz 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelecek en büyük olayın, Sevr'in peşindeyiz. Koca Roma İmparatorluğu'nu bir avuç barbar devirdi. Durumun tarihsel gerçeklerine bakarsak, Halit'in yeğeni yanındaki adamlarıyla birlikte Akil dağından çıktı. Türkler için dağ kutsaldır. Türkler sırtını dağa yaslar, gözünü ufka diker. Zaten yıllardır dağları aşıp Türkiye'nin doğusunu almak için uğraşmıyorlar m? Alabildiler mi, vermediler. Gerçek tarihte yatar.

HİBRİT TERÖR ORTAYA ÇIKTI

DEAŞ'ın büyütülmesinin nedeni vardı. DEAŞ vahşice eylemlerle dünyanın nefretini kazanacak, sonra dağdakiler onlarla savaşır görününce itibarı artacak. DEAŞ olmasaydı PYD de YPG de olmazdı. Desteklenmeleri için gerekçe bulunamazdı... Fettah'ın istihbarat ağından her iki tarafa da bilgi aktarıldı. Malum ortak düşman Türkiye ve ona karşı her türlü işbirliği... İşte Hibrit terör tam da bu. Hibrit terör denen yeni sistemin ilk büyük adımı Akil dağıydı. DEAŞ için Türk askeri bölgeye sızdı ve bir avuç Türk yüzlerce DEAŞ'lının hakkından geldi. Sonra Fettah Dahhak'ın kripto adamları içeriden Türk askerinin hareketini sızdırdı da iş bitti.

ANKARA ANTLAŞMASI VAR

Altay ve yanındakiler o cehennemden kurtulan adamlar, küçümsememeliyiz. Artık en keskin tedbirleri almalıyız. Bütün toprakları ateş içindeyken bile Türkler Libya'da, Kafkasya'da, Trakya'da bayrak çekip Cumhuriyet kurdular hem de üç beş subayla... Göktürk kitabelerinde 'Türk balası kurt olur, bastığı yer yurt olur' der. İşte böyle yetiştiriliyor bu çocuklar. Sonra bir bakarsınız bir gece ansızın yine Musul'la, Kerkük gidivermiş... Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de Kürtler egemenliklerini neden ilan edemiyorlar? Ankara Antlaşması var. Musul ve Kerkük Türkiye Cumhuriyeti tarafından Irak devletine bırakılmıştır. Yarın öbür gün orada eğer başka bir devlet kurulacak olursa o zaman Türkiye, 'Orası benimdi' diye bir gece ansızın tepelerine biniverir. Şu an elimizdekileri korumakla mükellefiz. Eğer füzelerle ilgili yapılan plan başarılı olursa, o zaman şartlar değişir. Irak'ta bir devlet kurulurken, Türkiye'ye 'Sen batıya bak' denilecek...

BIZ FATIH'IN TORUNLARIYIZ

Abraham'la konuşan Altay ise, ona tarihi bir ders verdi: "Bizim ecdadımız İstanbul'u mehter marşı eşliğinde fethetti. Biz Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız. Türklere karşı cephede savaşarak kazanamayacağınızı tarih size döve döve öğretti. Masa başında kazanmaktan başka yolunuz kalmadı. Ama o masaları bir bir devireceğiz. Siz de altında kalacaksınız."

DAHHAK'IN SIZE SELAMLARI VAR

Fettah Dahhak'ın adamı ise konseyin yeni üyesi olarak yerini aldı. 'Ben size ışığı yansıtmaya geldim' diyerek konseye dahil olan Yücel Müdür, "Muhterem Dahhak'ın size selamları var. Bürokraside etkim vardır. Bağlantılarım aktif. Yüce konsülle Dahhak arasında köprü olmaya ve bürokraside üzerime düşeni ifa etmeye hazırım" diye konuştu.