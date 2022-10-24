Elif kaza gecesi ile ilgili gerçekleri öğrenmek üzere

ATV'NİN sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam 8'inci bölümüyle ekrana geliyor. Fırat, Hakan'ın kaza yaptığı gece, kendi arabasından alınmış görüntüleri izleyince sarsılır. Onu kimin tehdit ettiğini bulup ortaya çıkaracaktır. Elif ise dolandırılmış, Fulya'nın emeklilik fonunu kaptırmıştır. Ama buna izin vermeyecek, ne pahasına olursa olsun parayı geri alacaktır. Ümran, Elif'in, Fırat'ın etrafında olmasından rahatsız, Sude'yle yakınlaşmaları için uğraşırken Fırat'ı çok zor bir duruma düşürür. Fırat, Elif'e tüm gerçeği, Hakan'ın kaza yaptığı geceyi anlatmaya karar verdiği sırada, Elif kaza gecesi olanları başka bir şekilde öğrenmek üzeredir.

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