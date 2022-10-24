  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Yanlış anlaşıldım”

“Yanlış anlaşıldım”

24.10.2022

“Yanlış anlaşıldım”
ÜNLÜ model Simge Ünal, önceki gün Metropol İstanbul'da alışveriş turunda görüntülendi. Modellik eğitimi verdiğini dile getiren ünlü manken geçtiğimiz günlerde, "Normalde business uçuyorum. Bir önceki uçuşum ekonomiydi, sandviç aldım 300 lira. Bu kadar olur mu ya? 1 su 57 lira inanılır gibi değil şok oldum" şeklindeki açıklamalarıyla tepki almıştı. Gazetecilerin konuyu sormasıyla duruma açıklık getirmek isteyen Ünal, "Aslında o çıkışım yanlış anlaşılmama sebep oldu. Ben sadece bir sandviçin o kadar pahalı olmasına çok şaşırdım. Ve bu şaşkınlığımı dile getirdim. Sonra olanlar oldu" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA