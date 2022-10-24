“Yanlış anlaşıldım”

ÜNLÜ model Simge Ünal, önceki gün Metropol İstanbul'da alışveriş turunda görüntülendi. Modellik eğitimi verdiğini dile getiren ünlü manken geçtiğimiz günlerde, "Normalde business uçuyorum. Bir önceki uçuşum ekonomiydi, sandviç aldım 300 lira. Bu kadar olur mu ya? 1 su 57 lira inanılır gibi değil şok oldum" şeklindeki açıklamalarıyla tepki almıştı. Gazetecilerin konuyu sormasıyla duruma açıklık getirmek isteyen Ünal, "Aslında o çıkışım yanlış anlaşılmama sebep oldu. Ben sadece bir sandviçin o kadar pahalı olmasına çok şaşırdım. Ve bu şaşkınlığımı dile getirdim. Sonra olanlar oldu" dedi.

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