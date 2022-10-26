Ahmet Güntekin’in “Gâvur Mahallesi” sergisi Kültürpark’ta

AHMET Güneştekin'in "Gâvur Mahallesi" sergisi 3 Kasım 2022 - 5 Mart 2023 tarihleri arasında Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Mübadele ana temasıyla açılan sergide büyük boyutlu enstalasyonlar ve videolarla heykel çalışmaları da yer alacak. Sergiye Güneştekin Vakfı'nın yayımlayacağı kapsamlı bir kitap da eşlik edecek. Ahmet Güneştekin mübadele ve sonrasındaki tüm kitlesel yerinden edilmelerde olduğu gibi ayrıştırıcı uygulamaların uluslararası mülteci ve göçmen dalgalarıyla daha görünür hale geldiğini anlatıyor.

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