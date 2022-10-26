Osman Bey düşmanlarına meydan okuyor

ATV ekranlarında dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', bugün 20.00'de atv'de ekrana gelecek. 102'inci bölümüyle nefesleri kesecek 'Kuruluş Osman'da İmparator Andronikos, Olof'a Osman Bey'i ve Ofelya'yı öldürme emri verirken Aktemur da ölümle yüzleşiyor. Olof sonunda hain planını devreye sokar... Osman Bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kurulacaktır. Osman Bey, Olof ve Frigg'in kurduğu bu tuzaktan kurtulacak mı? Osman Bey düştüğü bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, oğulları Alaeddin ve Orhan'ın kaçırılmasının, Öktem Bey'e atılan iftiranın büyük bir oyunun parçası olduğunun farkındadır. Osman Bey işin iç yüzünü çözmek için nasıl hamleler yapacaktır? Bütün oklar Ofelya'yı göstermektedir.

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