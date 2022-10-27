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Ben Bu Cihana Sığmazam fırtına gibi esiyor

Altıncı bölümüyle ekrana gelen dizi, Tüm Kişiler’de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1’de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek birinci sırada yer aldı

27.10.2022

Ben Bu Cihana Sığmazam fırtına gibi esiyor

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', altıncı bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. "BBCS" altıncı bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,06 izlenme oranı ve %19,20 izlenme payı, 20+ABC1'de %7,04 izlenme oranı ve %17,61 izlenme payı elde ederek iki kategoride birinci sırada yer aldı.

KENDİNİ SİPER ETTİ
Dizinin bu bölümünde, Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelendi. Leyla, Firuze'yi karşısına aldı ve Cezayir'le biraya geleceklerini söyledi. Cezayir'in yeniden ailesinin başına geçeceğini söyleyen Leyla, Firuze'yi tehdit etti ve rest çekti. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaştılar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktu. Ateş altında kalan Cezayir son anda Dumrul sayesinde hayatta kaldı. Dumrul kendini Cezayir için siper etti.

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