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Haberler Sarmaşık KODA’dan Kuva-yi Milliye konseri

KODA’dan Kuva-yi Milliye konseri

28.10.2022

KODA’dan Kuva-yi Milliye konseri
KARŞIYAKA Oda Orkestrası (KODA) Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında muhteşem bir konsere imza attı. Kuva-yi Milliye'nin insan manzaraları temalı konser, Karşıyakalılar tarafından ayakta alkışlandı. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde Murat Cem Orhan, Nazım Hikmet'in Kuva-yi Milliye Destanı'nda bulunan insan karakterlerini anlattı. Bariton Umut Kosman, Vokal Evrim Özkaynak, Anlatıcı Özgür Özaslan, Viyolonsel Burak Ayrancı'nın bir araya geldiği konserde klarnette Arda Serindağ, ses tasarımında ise Cem Ergunoğlu yer aldı.
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