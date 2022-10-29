Çocuk Senfoni Orkestrası dinleyenleri mest etti

İZMİR Narlıdere'de, çocuklara sanatı sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını yetiştirmek için hayata geçirilen Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziğinin usta ismi Cengiz Özkan'la çok özel bir konsere imza attı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) halka açık olarak gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri', İzmirli sanatseverlere büyülü anlar yaşattı. Herkesin ilgiyle takip ettiği konser, sanatseverlerden tam not aldı.

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