Bornova’da Uluğ’la Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yılı Bornova'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Ünlü sanatçı Derya Uluğ Bornovalılar için sahne alarak Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı. Etkinliğe eşi Ufuk İduğ ile katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ, Bornovalılara müzik ziyafeti sundu. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansıyla da göz doldurdu. Binlerce kişinin ellerinde ay-yıldızlı bayraklar ile katıldığı konserde İzmirliler unutulmaz bir gece yaşadı.

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