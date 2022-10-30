Seydikemer’de Zara rüzgarı esti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Cumhuriyetin 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara sahne aldı. Sanatçıyı binlerce kişi dinledi. Seydikemer Belediyesi tarafından düzenlenen konser Belediye Hizmet Binası önünde yapıldı. Programda ilk olarak Sevtuğ Kasapbaşoğlu sahne aldı. Genç şarkıcı, performansıyla konseri izlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi. Daha sonra Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Zara sahne alarak, sevilen eserleri seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Zara, "Bu güzelliği yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk için, silah arkadaşları için ve bütün şehitlerimiz için. Cumhuriyetimiz ilelebet bizimle olsun" dedi.



ERDOĞAN CANKUŞ

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