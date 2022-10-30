  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Seydikemer’de Zara rüzgarı esti

Seydikemer’de Zara rüzgarı esti

30.10.2022

Seydikemer’de Zara rüzgarı esti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Cumhuriyetin 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Zara sahne aldı. Sanatçıyı binlerce kişi dinledi. Seydikemer Belediyesi tarafından düzenlenen konser Belediye Hizmet Binası önünde yapıldı. Programda ilk olarak Sevtuğ Kasapbaşoğlu sahne aldı. Genç şarkıcı, performansıyla konseri izlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi. Daha sonra Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Zara sahne alarak, sevilen eserleri seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zara, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Zara, "Bu güzelliği yaşayabiliyorsak Mustafa Kemal Atatürk için, silah arkadaşları için ve bütün şehitlerimiz için. Cumhuriyetimiz ilelebet bizimle olsun" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA