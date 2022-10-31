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Haberler Sarmaşık Halil Fincan minik okurlarıyla buluşuyor

Halil Fincan minik okurlarıyla buluşuyor

31.10.2022, 23:57

Halil Fincan minik okurlarıyla buluşuyor
İZMİR Kitap Fuarı, yazarlarla okurları buluşturmaya devam ediyor. 28 Ekim'de kapılarını açan İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 6 Kasım'a kadar Fuar İzmir'de sürecek. Gazetemizin Spor Müdürü Halil Fincan, bugün İzmir Kitap Fuarı'nda minik okurlarıyla buluşacak.

FANTASTİK MACERALARLA DOLU
Fincan, saat 11.00-12.00 arası İthaki Çocuk standında Bay Kaduf'un Acayip Makinesi ve Yaramaz Uzaylı isimli kitaplarını imzalayacak. Özgün anlatımıyla ve fantastik maceralarla çocukların hayal dünyasında yepyeni pencereler açan Fincan'ın yayınlanmış 4 kitabı bulunuyor.
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