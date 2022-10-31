Tatlıses kazanın üstüne sünger çekti

MUĞLA Bodrum'da 26 Ağustos'ta meydana gelen ve İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı kaza ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Kararın, Tatlıses'in kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'dan şikayetçi olmaması üzerine verildiği belirtildi. Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyon, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki minibüsle çarpışmıştı. Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, şoför Uğur Yılmaz, Mevlüt Aybı, Berkay Gülmez, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki Taner Şanlı yaralanmıştı.

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