Üniversitelilerden muhteşem şölen

İzmir'deki 10 yükseköğretim kurumunun güç birliği yaparak oluşturduğu İzmir Üniversiteleri Platformu (İÜP), Cumhuriyetin 99'uncu yılını 'şölenle' kutladı. İzmir'deki üniversitelerde eğitim gören gençlerin müzik ve dans şovlarıyla damga vurduğu gece, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Latin danslarından oratoryoya, valsten zeybek oyununa uzanan muhteşem bir seçki sunan öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu en üst noktaya taşıdı.



EN DEĞERLİ HAZİNEMİZ

Bu yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) yürütücülüğünde çalışmalarını sürdüren İzmir Üniversiteleri Platformu'nun düzenlediği 'Cumhuriyet Şöleni', Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Şölenin açılışında konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, platform olarak bugüne kadar birçok özel çalışmaya, projeye imza attıklarına dikkat çekerek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet, uzun mücadeleler sonucunda bağımsızlığını kazanmış bir milletin, geleceğe emin adımlarla yürümesini hedefleyen çok önemli bir adımdı. Türk toplumunu çağdaşlaştıran, birçok yenileşme ve reformun da önünü açan Cumhuriyet, bizim en değerli hazinemiz" dedi.