‘Süper Star’a nazar değdi

76 yaşındaki Ajda Pekkan hem sahnedeki enerjisi hem de giydikleriyle kendisinden sıkça söz ettiriyor. Görüntüsü ve sesiyle süper star olduğunu her fırsatta gözler önüne seren Ajda Pekkan'a nazar değdi. Sabaha karşı evinde düşen Pekkan'ın son durumuna ilişkin açıklama ise menajerinden geldi. Pekkan'ın menajeri Oğuz Arınmış, ünlü sanatçının evinde düştüğünü ve kalça kemiğinde bir çatlak meydana geldiğini duyurdu.



KASIM KONSERLERİ İPTAL

Arınmış, Pekkan'ın Kasım ayındaki konserlerinin ertelendiğini, "Sayın Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, Kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim" sözleriyle aktardı. Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam ameliyattan çıktığı ve geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi. Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıl ise iki dizinden de ameliyat olmuştu.

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