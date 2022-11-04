Bu iddia ortalığı karıştırır!

Evinde geçirdiği kaza sonucu acil bir şekilde ameliyata alınan Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgili bir açıklama geldi. 76 yaşındaki sanatçının ameliyat olacağını menajeri Oğuz Arınmış, Pekkan'ın sosyal medya hesabından, "Ajda Pekkan, 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı. Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi. Bir süre daha hastanede kalacak olan ünlü şarkıcının, 45 günlük fizik tedavinin ardından sahnelere döneceği belirtildi. Sağlık durumuyla kısa sürede sosyal medyada gündem olan Pekkan'la ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.



MAGAZİN KULİSLERİNDE KONUŞULUYOR

Kemikteki çatlaklarda ameliyat yapılmadığı ileri sürülürken Pekkan'ın konserleriyle ilgili de çok konuşuldu. Bir süredir konser biletleri satılmadığı iddiasıyla gündeme gelen Pekkan'la ilgili magazin kulislerinde sahnelerden uzak kalarak evinde dinlenme kararı aldığı konuşulmaya başlandı.

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