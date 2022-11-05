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Haberler Sarmaşık Gönüllere taht kuran yapımlarla zirvede

Gönüllere taht kuran yapımlarla zirvede

5.11.2022

Gönüllere taht kuran yapımlarla zirvede
Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 3 Kasım Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu.

İLK İKİ SIRAYI BIRAKMADI
Esra Erol'da reytinglerde %5,61 izlenme oranı ve %27,93 izlenme payı alarak birinci, yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Aldatmak reytinglerde %5,37 izlenme oranı ve %14,78 izlenme payı alarak ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisindeki ilk iki sırayı atv kaptı.

ÇARPICI HİKAYELER
ATV'NİN güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, ekrana gelen yedinci bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

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