Yalnız Kurt bu hafta heyecan ve aksiyonun hiç bitmediği bir bölümle ekrana geldi. Stinger füzelerinden 2 tanesini Haruncan'a kaptıran Altay, ikinci bir yöntem olarak Suriye'de Viking'in ele geçirdiği ve füzeler içi eğitim veren Profesörü konuşturur. Sivillere yönelik eylem yapacaklarını anlayan Altay ve ekibi füzelerle ilgili araştırmalarına devam eder. Profesör ise Yunanistan'daki kampta dönen dolapları anlatır: "Kampı Kandil yönetiyor. Dahhak mensupları da bir süre orada kalmıştı. Avrupa, AB ve Yunan devleti kampa yardım ediyor." Haruncan ve Profesör arasında ayarlanan buluşmaya Meryem'in sürpriz bir şekilde mekana gelmesiyle, Haruncan tuzağa düşürüldüğünü anlar. Altay ile ilgili Haruncan ve Ahmet Hemşinli'yle konuşan Meryem'in kafası iyice karışır.



KONSÜLDE SADAKAT TESTİ

Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmak için her yolu deneyen konsül üyeleri kendi içlerinde de güven sorunu yaşamaya başlar. Konsülden habersiz iş yapan Halit ve Reşit Hanzade için sadakat testi yapılır. Konsülde Halit ve Reşit Hanzade'ye verilen zehiri içirirler ve panzehiri ancak sadık olduklarında vereceğini anlatır Harun Karacabey. Sadakatlerine inanan Karacabey, gergin geçen konseyi bitirir.



TERÖRÜ FİNANSE EDİYOR

Doğan Sakınmaz, kripto işleriyle ilgili Akil Gazilerinden Barış ile konuşur. Canlı parayı kriptoya çevirip silah alındığını, teröristlere ödeme yapıldığını anlatan Barış, "Fettah'ın adamları bu yöntemle mal varlıklarını yurtdışına çıkarıyor" dedi. Doğan ve Barış terörü finanse edenleri çökertecekleri konusunda anlaşır.



ALÇAK DAHHAK KONUŞTU

Yunan medyasında yapılan Dahhak görüşmesi haber olunca ortalık karışır. Dahhak Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanacak sıcak çatışmanın tüm bölgeyi etkileyeceğini ve Türkiye'nin tacizkar tavrını desteklemeyeceği yönünde bir açıklama yapar.



60 YILLIK İHANET DAVASI

Kumandan da Ahmet Hemşinli'yle konuşmasında Dahhak için: "Şeytan bırakmaz... Ömrünü bu hain planla geçirdi. Keskin feraset onun kerametine nal toplattı. Mağlubiyeti kabullenmesi çok zor. Ölmeden kazandığını görmek istiyor. Bunun için her şeyi yapar. Ben 60 yıldır bu ihanet davasının peşindeyim. Bu millet artık uyansın. Fidanlar yataklarında huzurla uyusun" diye ömrünü adadığı savaşın gayesini açıklar. Bölümün sonunda ise Halit, Altay ile ilgili videoyu basına sızdırır. Altay duruma şaşıran arkadaşlarına, "Biz bu tuzağı bozmasını biliriz" der.

ALEMDE ŞER, OĞUZ'DA ER TÜKENMEZ

AKİL dağında yazılan destanı anlatan Altay, o en uzun gecede kahramanların nasıl savaştıklarını anlattı: "Tepede kızılca kıyamet koptu. Çanakkale'de ne yaşandığını anladık. Öyle bir konumlandık ki sabaha kadar 21 kişi tek bir kayıp vermedik. Komandolar geldi. 400 terörist indirdik. Akil tepesi bizimdi... Bir anda gelen kamyoneti durdurmaya çalışan 12 kardeşimizi şehit verdik. Kendilerini feda ettiler. Kamyon aramıza girse 200 - 300 şehit verirdik. DEAŞ, PKK, YPG, PYD ve Dahhak... hepsinin tasmasını aynı herif tutuyor. Biz şehitlerimizin hakkını nasıl öderiz? Şimdi bedel ödeme zamanı..."