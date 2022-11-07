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Haberler Sarmaşık 6 yıl sonraki ilk sahnesi İzmir’de

6 yıl sonraki ilk sahnesi İzmir’de

7.11.2022

6 yıl sonraki ilk sahnesi İzmir’de
İzmir'de 10 yıl önce katıldığı bir yarışmada adını duyuran ve yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de sahne almayan Ayda Mosharraf, uzun bir aradan sonra ilk kez mikrofonu eline aldı. Sahnelere güçlü bir dönüş yapan Ayda, ilk programını İzmir'de 888 Live'de gerçekleştirdi. Müzik camiasındaki sayılı sanatçının ses yapısına sahip olan ve en zor parçaları sorun yaşamadan ustalıkla seslendiren şarkıcı, muhteşem bir geceye imza attı.

SESİ BEĞENİ TOPLADI
AYDA, peş peşe söylediği zor şarkılarla dinleyenleri şaşkına çevirdi. Güzel şarkıcı, "10 senedir yurt dışındaydım. O yüzden Türkçem biraz bozuk, kusura bakmayın. Beni bir süre idare edin" dedi.

■ ERCAN AKGÜN
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