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Haberler Sarmaşık Erkek hayranlardan el öpme yarışı

Erkek hayranlardan el öpme yarışı

Sesiyle büyük beğeni toplayan Tuğçe Kandemir’in sahnesini izlemeye gelenler, şarkıcıya hayranlıklarını gösterdi

7.11.2022

Erkek hayranlardan el öpme yarışı
Seslendirdiği pop ve halk müziği şarkılarıyla geniş bir kitleye sahip olan Tuğçe Kandemir, haftasonu Alsancak Berduşşş'ta sevenleriyle buluştu. Sempatik kişiliği ve sahne hakimiyetiyle beğeni toplayan Kandemir, gecede sadece şarkı söylemekle yetinmedi ve davulu eline alarak bu konudaki hünerlerini de göstermiş oldu.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER
Lacivert sahne kostümü ve çizmeleriyle güzel bir görüntü sergileyen Tuğçe Kandemir, ön masalardaki erkek müşterilerin de yakın ilgisiyle karşılaştı. Sahnenin iki yanında oturan beyler, güzel şarkıcıya olan hayranlıklarını ellerinden öperek gösterdi. Kandemir ise, yapılan jestler karşısında hayli mutlu oldu.

ERCAN AKGÜN
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