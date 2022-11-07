Erkek hayranlardan el öpme yarışı

Seslendirdiği pop ve halk müziği şarkılarıyla geniş bir kitleye sahip olan Tuğçe Kandemir, haftasonu Alsancak Berduşşş'ta sevenleriyle buluştu. Sempatik kişiliği ve sahne hakimiyetiyle beğeni toplayan Kandemir, gecede sadece şarkı söylemekle yetinmedi ve davulu eline alarak bu konudaki hünerlerini de göstermiş oldu.



BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER

Lacivert sahne kostümü ve çizmeleriyle güzel bir görüntü sergileyen Tuğçe Kandemir, ön masalardaki erkek müşterilerin de yakın ilgisiyle karşılaştı. Sahnenin iki yanında oturan beyler, güzel şarkıcıya olan hayranlıklarını ellerinden öperek gösterdi. Kandemir ise, yapılan jestler karşısında hayli mutlu oldu.



ERCAN AKGÜN

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