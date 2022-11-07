ORTA Doğu'nun en büyük ticaret fuarı Beautyworld Middle East'te, Emre Erdemoğlu ile gerçekleştirilen etkileyici defileyle bir ilke imza atıldı. Defilede esans ve moda buluştu.



İLHAM KAYNAĞI OLDU

EMRE Erdemoğlu'nun imzasını taşıyan Soul Space koleksiyonu, ilhamını MG International'ın Deeply Winds, Emptiness, Free Spirit, Hidden Desire esanslarından alıyor. Dört ana renk ve dört ana kokunun eşleştirildiği koleksiyon, lüks ve tutkulu malzemelerle değerli odunlar ve baharatlarla, dumanlı tatlı reçinelerin sıra dışı portresiyle, safran ve esrarengiz kuru amberin soyut ve modern karışımıyla, mest eden amberle, cesur ve kışkırtıcı odunla iletişim kuruyor. Her bir esans, dökümlü ipeksi üstlerle kombinlenen bol paça pantolonlar ve şatafatlı tasarımlarla kombinleniyor.

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