Seyirci en çok Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu’na güveniyor

Ekranda boy gösteren ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak için yapılan bir anketin sonuçları atv'yi yine zirveye taşıdı. "Türkiye'nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" listesinin ilk iki sırasında atv'nin ekran yüzü olan Müge Anlı ve Kenan İmirzalıoğlu yer aldı. MediaCat Celebrity Güven Endeksi 2022 Raporu, geçtiğimiz günlerde açıklandı.



KADINLAR İÇİNDE BİRİNCİ SEÇİLDİ

"Türkiye'nin En Çok Güvenilen 20 Ünlüsü" listesinde yüzde 63,1 oranla Müge Anlı ikinci olurken, Kenan İmirzalıoğlu yüzde 51,6 oranla üçüncü sırada yer aldı. Namı diğer "Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri" araştırmasının sonuçlarına göre, Müge Anlı Türkiye'nin en çok güvenilen ünlü kadını oldu.



12 İLDEN 1000 KİŞİ OY VERDİ

MEDIACAT ve IPSOS işbirliğinde 10 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen, tüketiciler nezdinde ünlülerin güvenilirlik düzeyini raporlamak amacıyla Türkiye'nin en güvenilir bulduğu ünlülerin listelendiği araştırma, 'Lütfen her bir ünlüye ne derece güveneceğinizi belirtir misiniz?' sorusuna yanıt aradı. Araştırma, 28 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 12 ilde, 1000 kişiyle görüşülerek yapıldı. Yaptığı her yayınla çok konuşulan ve gündem oluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı ve her sezon büyük başarı gösteren Kim Milyoner Olmak İster'in Kenan İmirzalıoğlu bu yıl da aynı sırayla listenin tepesindeki yerlerini korudu.

