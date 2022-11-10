Yıkılmadım ayaktayım

Yaz boyunca Çeşme gecelerinde sahne alan Deniz Seki, bu kez İzmir'de sevenleriyle buluştu. Bayraklı Mandarin Restoran'da program gerçekleştiren popçu, mekanın marka rengi turuncu bir kostümle sahne aldı.

ÖNCE SERUM SONRA SAHNE

Hasta olduğu için gündüz kaldığı otelde serum yiyen Seki, bu haliyle bile eğlenceli bir geceye imza attı. Hastalığı bahane edip programı iptal etmeyi düşünmediğini belirten Seki, "Ben kolay yıkılan bir kadın değilim. Beni neler yıkamadı bu zamana kadar, hastalık yanında çerez kalır" dedi.

Yeni single çalışması 'Aşktan Ölen Yok'u İzmirli hayranları için ilk kez seslendiren deneyimli şarkıcı, "Gerçekten de aşktan ölünmüyor. Uğruna her şeyinizi feda ettiğiniz o kişi olmadan da yaşanıyor. Yaşamaya da devam edeceğim" dedi.

ERCAN AKGÜN