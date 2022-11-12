Güzide’nin büyük hayal kırıklığı

ATV'NİN güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, ekrana gelen sekizinci bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Yeşim, Güzide'nin evine gitti ve Tarık'ın yakasından düşmesini söyleyerek boşanmaya itiraz etmemesini istedi. Güzide'nin ısrarla boşanmayacağını söylemesi üzerine Yeşim öfkesine hakim olamadı ve Güzide'nin serasını darmadağın etti!

BİR YARA DA OYLUM'DAN ALDI

GÜZİDE bu durumu Tarık'a söyleyince, Yeşim her şeyi inkar etti. Burcu da Yeşim'in yalanına ortak olarak Tarık'ı Güzide'nin iftira attığına inandırdı. Tarık, Yeşim'den özür diledi ve Güzide misafir ağırlarken bir anda eve adeta baskın yaptı. Ozan babasına sert karşılık verince ortalık karıştı. Hastanede yaşanan olayla ilgili Oylum'un ses kaydını dinleyen Güzide büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Babasının konuşmalarının ses kaydını almasına sinirlenen Oylum, Tarık'a tepki gösterdi. Güzide bu kez de yarayı kızı Oylum'dan aldı. Oylum'un sözleri Güzide'yi adeta yıktı.