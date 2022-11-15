Büyük operasyon başlıyor

ATV'NİN rekortmen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam 9. bölümüyle ekrana geliyor. Bu hafta Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölüm fermanını imzalar ancak kurşunlara Şamil hedef olur.

BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRIR

ŞAMİL ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise duygusal bir sarsıntı geçirir. Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırır. Kurban ve mahdumları ailenin en küçüğü Şamil'in vurulmasıyla bilenirler. Azamet'i sakin tutmak mümkün olamayacaktır. Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan Cezayir iki ailesine de yetişmek için çabalar. Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrenmesine rağmen zamanında hastaneye yetişemez. Cezayir'i ele geçiremeyen Bagnall ise üstleri tarafından uyarı alır. Ya kendisi ölecektir ya da Cezayir Türk... Bagnall kendisine verilen son şansı değerlendirmek için büyük bir operasyona girer.