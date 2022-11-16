Bir Küçük Gün Işığı zirveye yerleşti

11'inci bölümü ile izleyici karşısına çıkan Bir Küçük Gün Işığı, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, #Bir- KüçükGünIşığı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Bir Küçük Gün Işığı Kantar Medya'dan alınan verilere göre, yüzde 6,69 izlenme oranı ve yüzde16,87 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizinin 11. bölümünde Elif, onu hiç üzmemesi şartıyla Fırat'a evet dedi. Fırat da ikisine sürpriz hazırlayarak kampa götürdü.

Üçü çok güzel vakit geçirerek Güneş'in gerçekten yıldızlar altında çadırda uyumasını sağladılar. Küçük kız sayesinde ikili birlikte uyuyarak romantik bir gece geçirdiler. Ancak Ümran'ın teklifi Fırat'ın tüm planlarını alt üst etti. Güneş'in torunu olduğunu öğrenen Ümran, onu Elif'ten almamak için bir şart öne sürdü. Bir daha Fırat Elif'i görmezse Güneş'i ondan almayacaktır. Aşkı ile Güneş arasında kalan Fırat zor da olsa Elif'ten ayrılmaya karar verdi. Fırat sözünü tutamadı ve Elif'in yanına gitti. Baştan beri gizlediği tüm gerçekleri tek tek anlattı. Çılgına dönen Elif, Fırat'ı evden kovup, Dila'dan hesap sormak için kapılarına dayandı.