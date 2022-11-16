İzmir için hazırlanıyor

Podyumların başarılı modeli Simge Ünal, geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul'da görüntülendi. Yalnız başına alışveriş yapan Ünal, İzmir defilesi için hazırlandığını söyledi. Daha önceden yaptığı 'Fakir biriyle sevgili olmam' açıklamasıyla gündeme gelen Ünal'ın o açıklaması tekrardan hatırlatılınca, "O konuda açıklamam olmuştu zaten. İşin garibi sadece sosyal medyayı sadece işim için kullanıyorum. O haberlerden sonra ünlü iş adamları çok yazdı ve hepside evli. Anlam veremiyorum ama bana hiç hitap etmiyor. Cevap vermeyince de hemen farklı bir yüze bürünüyorlar" dedi.

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