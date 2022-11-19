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Haberler Sarmaşık Aleyna Tilki’den terlik-kaban kombini

Aleyna Tilki’den terlik-kaban kombini

19.11.2022

Aleyna Tilki’den terlik-kaban kombini

Son dönemin çok konuşulan ve bir o kadar da başarılı isimlerinden birisi olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Tek başına alışverişe çıkan ünlü şarkıcının, kabanını terlikleriyle kombinlediği farklı tarzı dikkat çekti.


Son şarkısıyla ilgili geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu ve bu durumdan son derece mutlu olduğunu söyleyen Tilki, yeni çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Aleyna Tilki'nin makyajsız doğal güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

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