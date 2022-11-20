Hainlere tokat gibi cevap

atv'nin Türkiye gerçeklerine ışık tutan dizisi Yalnız Kurt, önceki akşam 26'ncı bölümüyle ekrana geldi. Her koldan ülkeyi karıştırıp Türkiye'nin adını kötülemek için çalışan hainlere karşı Yıldırım timinin kahraman evlatları canhıraş savaşmaya devam etti.

ALTAY CEVABI VERDİ

Konsül üyesi Halit ise karşılaştığı Davut Bahadır'dan hem bir tokat hem de tokat gibi bir ders aldı... Altay, Halit'in dezenformasyon planı sonucunda güvenlik kuvvetlerine teslim oldu ve gözaltına alındı. Halit, Altay'a en zayıf anında ulaşarak karakolda ona elini uzattı, yanına katılmasını istedi. Altay teklife gerekli cevabı verdi ama Halit asıl cevabı Davut Bahadır'dan aldı. Kumandan, Emniyet Müdürlüğü'nde karşılaştığı Halit'e önce okkalı bir tokat atar. Sonra da ders niteliğinde konuşmasını yapar: "Sen yolu çoktan kaybetmişsin. Eşek sudan gelene kadar dövsem hizaya gelmezsin" der. Halit yediği tokadı hazmedemeyerek, "Hakkın var bende, ne diyeyim. Altay'la konuştuk. Kararını verecek yeğenim" der.

CEZANIZI ÇEKECEKSİNİZ

Kumandan çileden çıkarak, "Onun babasını annesini öldürdün. Ne cüretle yeğenim dersin hala deyyus. Senin gibi yolda kan değiştirenlerden değiliz biz. Alırsın cevabını. Varsa diyeceğin söyle. Hepiniz cezanızı çekmeden hiçbir yere çekilmem."

HEDEF SAKIZ ADASI

Altay ve ekibinin Türkiye-Yunanistan savaşını engellemek için önlerinde sadece saatler kalmıştır. Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elindeki füzeleri kullanacak adamlara ulaşmak için riskli bir plan yaparlar. Altay ve Deniz, Sakız Adası'nın işaretlendiği haritayı bulur. Hedefin de orası olduğunu anlarlar. Bütün bunlar olurken, füzeler ateşlenmek için yola çıkarılmıştır bile!