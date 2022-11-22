Aslı Enver bebeği için yeni dizisinden çekildi

Rol aldığı birçok başarılı film ve dizilerle hayranlarının kalbine taht kuran ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sessiz bir nikah töreniyle, uzun süredir aşk yaşadığı Berkin Gökbudak ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bir anda nikah fotoğraflarını sosyal medyada gören hayranları şaşkınlık yaşarken, Enver'in evliliği magazin dünyasının da birinci gündemi olmuştu.

HAMİLELİĞİ GÜNDEM OLDU

Dün güzel yıldızdan gelen yeni haberler ise Enver'i yeniden magazin gündeminin zirvesine çıkardı. Çünkü dün Aslı Enver'in hamile olduğu öğrenildi. Yeni evli çiftin mutluluğu hamilelikle bir kat daha artarken, Aslı Enver'in dizi ve film projelerinden biraz daha ayrı kalacağı haberi ise hayranlarını üzdü. Çünkü hamileliğin ardından ünlü sanatçının çekimleri yapılan yeni dizisinden ayrıldığı ve yerine başka bir oyuncunun arandığı bildirildi. Sevenlerinin bir süredir ekranlarda göremediği Aslı Enver'in hamileliği sevindirirken, tam ekranlara döneceği dizi projesinden çekilmesi ise 'kötü haber' olarak yorumlandı. Yabancı bir yapımdan uyarlama olan dizi projesinde, en azından karnı büyüyene kadar kalması için teklif yapılan 38 yaşındaki ünlü oyuncunun, yoğun tempo içerisinde hamileliğini ve bebeğinin sağlığını riske atmak istemediği ortaya çıktı. Böylece dizinin yapımcı şirketinin acilen yeni bir oyuncu arayışına girdiği belirtildi.

BEBEĞİNİ RİSKE ATMADI

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın ise çocuk sahibi olacaklarına çok sevindikleri öğrenildi. Güzel oyuncunun, hamilelik sürecini en sağlıklı şekilde geçirmeyi her türlü iş teklifinin önünde tuttuğu ve tek isteğinin eşiyle birlikte bebeklerini sağ salim kucaklarına almak olduğu bildirildi.