Merve acısını yenmek için ‘inancına’ sığındı

EKİM'DE nikah masasına oturduğu Mert Aydın ile ayrılma kararı alan Merve Boluğur, maneviyata yöneldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Boluğur, kısa sürede biten evliliği yüzünden yaşadığı zorlukları inancına sığınarak aşmaya çalışıyor. Oyunculuktan şarkıcılığa geçen Boluğur, 2 Ekim 2022'de DJ Mert Aydın ile yaşamını birleştirdi.

DİNİ VİDEOLAR İZLİYOR

MUTLULUĞU çok sürmeyen Boluğur, Ekim'in ilk günlerinde boşanma kararı alarak ailesinin evine döndü. Bu süreçte Instagram hesabından bol bol paylaşım yapan Merve, dini içerikli videolar izlemeye başladı. 6 Kasım'da alyansını çıkaran şarkıcı, Instagram hesabındaki 'Aydın' soyadını da kaldırdı. 4 milyon takipçisi olan Merve, dini içerikli videolar izlediği anı paylaşarak 'Güzel videolar' notunu ekledi. Daha sonra tesbih fotoğrafı yayınlayan Boluğur, bir takipçisinin 'Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsun?' sorusuna 'İnanç' cevabını verdi. Son olarak izlediği başka bir dini içerikli videonun görüntüsünü paylaşan Merve'nin, "Arkadaşlar iyi değilim" mesajı dikkat çekti.