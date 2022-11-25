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Haberler Sarmaşık Balıkesir’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Balıkesir’de Ferhat Göçer rüzgarı esti

25.11.2022

Balıkesir’de Ferhat Göçer rüzgarı esti
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği konserde Ferhat Göçer rüzgarı esti. Karesi ilçesinde, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşen konsere vatandaşlar akın etti. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, şarkılarını gelen vatandaşlara armağan etti. Öğretmenlere özel parça söyleyen Göçer, salonu dolduranları coşturdu. Ünlü sanatçının şarkılarına izleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Göçer'in 2.5 saat sahnede kaldığı konserinde binlerce müziksever Öğretmenler Günü'nü şarkılarla kutladı
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