Merve’nin ilgisizliği ayrılığa neden olmuş

2 Ekim'de nikah masasına oturan şarkıcı Merve Boluğur ile Mert Aydın, evliliklerini geçtiğimiz gün noktaladı. Boluğur ve Aydın'ın neden ayrıldığına ilişkin detaylar da belli oldu. Merve Boluğur'un nikahın henüz ertesi günü "Bana kimse kural koyamaz. Sıkıntıya gelemem" dediği ve bu sözlerin çiftin arasında kriz yarattığı öğrenildi. İddialara göre Mert Aydın, nikahtan sonra ameliyat oldu. Ancak istirahat döneminde, Merve eşine yardımcı olmak yerine, daha dikişleri bile alınmamışken kendisini balayına çıkmaya zorladı. Bunun üzerine Mert Aydın ayrılmayı istedi.

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