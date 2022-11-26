Müge Anlı’da cinayet itirafı

Hafta içi her gün atv ekranlarında seyircisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıp vakaları ve cinayetlerin gizemini çözmeye devam ediyor. Sakarya'da evinden otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Erdal Sakız'ı bulmak için ailesi 18 Kasım'da programa başvurmuştu. Ailenin ihbarı üzerine arama başlatılırken, yayından birkaç gün sonra talihsiz adam ölü bulunmuştu. Erdal Sakız'ın (43) cansız bedeni, ormanlık alanda aracının içerisinde bulunmuş, baş ve göğüs kısmında mermi olduğu ayrıca elinde de tüfek mermi izi olduğu tespit edilmişti.

"TUNCAY İLE KAVGALIYDI"

Cinayetle ilgili Erdal Sakız'ın oğlu, yeğeni, sevgilisi, eski eşi ve tüccar arkadaşı şüpheli konumundaydı. Yayının ilerleyen günlerinde Sakız'ın yakın arkadaşı Ersin Koç, tüm şüpheleri oğlu Tuncay'ın üzerine çekmişti. Koç, baba ile oğlunun arasının kötü olduğunu, çocuğuna para vermeyip sevgilisiyle harcadığını ve oğlunun babasına "Gözümü kırpmadan gençliğimi yakarım. Anneme ve bana hakkımızı vermek zorundasın. Bize bakmak zorundasın" diye çıkıştığını baba oğulun arasını kendisinin düzelttiğini söylemişti.

Kayıp Erdal Sakız

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda aralarında tüccar arkadaşı Ersin Koç, eşi Lale Koç, oğulları Semih Koç ile Erdal Sakız'ın oğlu Tuncay ve yeğeni gözaltına alınmıştı. Cinayet hakkında günlerce Erdal'ın oğlunu ve sevgilisini suçlayan Ersin Koç gözaltına alındıktan sonra, ilk itiraf kızından ve daha sonra da eşinden geldi.

"ANNEM VE AGABEYİM KURTULUR MU?"

GÖZALTINA alınan Ersin Koç'un kızı Müge Koç, her şeyi Müge Anlı muhabirine anlattı. Müge Koç, "Babamın ismini vermek zorunda kaldım, annem ve ağabeyim kurtulur mu? borcunu almaya gelmişti. Babamla tartıştılar, daha sonra babam ve ağabeyim silahla Erdal Sakız'ı vurdu" dedi. İlk itiraftan sonra bir itiraf da Ersin Koç'un eşinden geldi. Olaya tanık olan Lale Koç da, "Erdal'ı kocam öldürdü" sözleriyle cinayeti doğruladı. Lale Koç, "Borcumuz vardı. Onu almaya gelmişti. Parayı verirken elimi tutup beni öpmeye çalıştı. Ben bağırınca eşim de tüfekle Erdal'ı vurdu" ifadelerini kullandı.