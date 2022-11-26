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Haberler Sarmaşık Nebahat elinden geleni yapıyor

Nebahat elinden geleni yapıyor

26.11.2022

Nebahat elinden geleni yapıyor
ATV ekranlarında üçüncü sezon gururunu yaşayan başarı dizi Kardeşlerim, 69. bölümüyle ekrana geliyor. HİKAYE ve senaryosu Gül Abus Semerci'ye ait olan dizide olaylar şöyle gelişecek: Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır. Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.
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