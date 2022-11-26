Şarkılar öğretmenler için söylendi

İZMİR Kız Lisesi, Öğretmenler Günü ve lisenin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle okulda Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı konserde, katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı. Programda sahne alan Katip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Yalçın Öztüfekçi, adeta müzik ziyafeti yaşattı. Okul aile birliğinin destekleriyle gerçekleşen konserde katılımcılar, Öztüfekçi'ye eşlik ederek konserin tadını çıkardı. Konserin ardından liseden yıllar önce mezun olan eski öğrenciler, sahneye çıkıp geçmiş yıllarda okulda geçirdikleri anılarını paylaştı

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