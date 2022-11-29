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Haberler Sarmaşık Cezayir’i zorlu bir sınav bekliyor

Cezayir’i zorlu bir sınav bekliyor

29.11.2022

Cezayir’i zorlu bir sınav bekliyor

ATV'NİN rekortmen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek 11. bölümünde, emniyet sorgusundan ustalıkla çıkan Cezayir'i evde yeni problemler bekler. Leyla da Firuze de Cezayir'i zor durumda bırakacak kararlar alır.

HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENİR
FİRUZE, Cezayir'in sorgudan dönüşünü beklemeden kendi evine gider. Fakat Suna bu arada Firuze'nin hamile olduğunu öğrenir ve babasına gönül koyar. Cezayir Suna'nın gönlünü almak için kızına beklenmedik bir sürpriz yapar. Sabit'in adamları büyük bir transfere hazırlanırken Orhan bu transferi Dumrul'a haber verir. Cezayir, Sabit'in işlerine taş koyar ve Sabit'i kızdırır.

Sabit, intikam almak için hain bir yol izler ve Cezayir'i en yakın arkadaşıyla tehdit etmeye, kendisinden alınanları kaba kuvvetle almaya karar verir. Firuze ve Leyla, Cezayir'e net kararlar alarak gider. İkisi de Cezayir'in hem sevgisini ölçmek hem de kendi bağımsızlıklarına bir adım daha yaklaşmak için Cezayir'in önüne boşanma evraklarını koyar.

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