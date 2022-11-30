En çok izlenen kanal yine atv

atv Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı dizileri ve çarpıcı programlarıyla gündeme damga vuran atv'de 28 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümleri merakla beklenen sevilen dizi Bir Küçük Gün Işığı %6,75 izlenme oranı ve %16,19 izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

SEVİLEN YAPIM

Kantar Medya'dan alınan verilere göre atv, 28 Kasım Salı günü en çok izlenen gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da" oldu. Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, reytinglerde %7,10 izlenme oranı ve %27,37 izlenme payı alarak en çok izlenen gündüz kuşağı programı oldu. atv'nin seviler dizisi Bir Küçük Gün Işığı Tüm Kişiler'de en çok izlenen dizi oldu. Son bölümde Dila'nın mahkemeye gelmesi herkesi şok etti. Ümran, Fırat ile Elif'i ayırmak için son kozunu oynadı. Dizinin son bölümünde heyecan yine doruktaydı. 28 Kasım Salı günü en çok izlenen gündüz kuşağı programı ise "Esra Erol'da" oldu.

Gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, reytinglerde %7,10 izlenme oranı ve %27,37 izlenme payı alarak en çok izlenen gündüz kuşağı programı oldu.

GERÇEKLE KARŞILAŞTI

Programda, 64 yaşındaki Halis Amca 450 bin TL'sini kaptırdı! Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı. Halis Bey, para gönderdiği hesabın Emrah Toy'a ait olduğunu belirtti. Emrah Toy'un Yaren Nur'un eşi olduğu ortaya çıktı. Halis Bey, Yaren Toy'un yüzünü ilk kez gördü.