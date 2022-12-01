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Haberler Sarmaşık Türkiye Esra Erol’u izledi

Türkiye Esra Erol’u izledi

1.12.2022

Türkiye Esra Erol’u izledi
ESRA Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program salı günü ekran gelen yayınıyla tüm kategorilerde en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,15 izlenme oranı ve %27,25 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %5,25 izlenme oranı ve %23,97 izlenme payı 20+ABC1 %6,26 izlenme oranı ve %25,54 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.
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