atv tüm gün soluksuz izlendi

atv, birbirinden iddialı programları ve dizileriyle en çok izlenen kanal olmaya devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba gününün Tüm Kişiler reyting listesinde yer alan 5 yapım atv ekranından oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranlarındaki 106'ncı bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

ÇARŞAMBALARIN HAKİMİ OLDU

Kuruluş Osman Tüm Kişiler'de %8,13 izlenme oranı ve %20,28 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,85 izlenme oranı ve %18,64 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapım olurken AB'de %5,57 izlenme oranı ve %15,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman dizinin 105. bölüm özeti ise yine Tüm Kişiler kategorisinde %5,35 izlenme oranı ve %12,93 izlenme payı alarak beşinci oldu. atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,38 izlenme oranı ve %17,07 izlenme payı alarak üçüncü sırada yer aldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞIYLA FARK YARATIYOR

KANTAR Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da" 30 Kasım Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde %7,23 izlenme oranı ve %27,24 izlenme payı alarak ikinci sırada yer aldı.

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %5,09 izlenme oranı ve %35,39 izlenme payı alarak altıncı sırada yer aldı.