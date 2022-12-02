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atv tüm gün soluksuz izlendi

Önceki gün Tüm Kişiler reyting listesinde yer alan 5 yapım, atv ekranından oldu. Kuruluş Osman, Esra Erol’da, atv Ana Haber Bülteni ve Müge Anlı ile Tatlı Sert, reyting listesini alt üst etti

2.12.2022

atv tüm gün soluksuz izlendi

atv, birbirinden iddialı programları ve dizileriyle en çok izlenen kanal olmaya devam ediyor. 30 Kasım Çarşamba gününün Tüm Kişiler reyting listesinde yer alan 5 yapım atv ekranından oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, atv ekranlarındaki 106'ncı bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

ÇARŞAMBALARIN HAKİMİ OLDU
Kuruluş Osman Tüm Kişiler'de %8,13 izlenme oranı ve %20,28 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,85 izlenme oranı ve %18,64 izlenme payı elde ederek en çok izlenen yapım olurken AB'de %5,57 izlenme oranı ve %15,46 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman dizinin 105. bölüm özeti ise yine Tüm Kişiler kategorisinde %5,35 izlenme oranı ve %12,93 izlenme payı alarak beşinci oldu. atv Ana Haber Bülteni ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,38 izlenme oranı ve %17,07 izlenme payı alarak üçüncü sırada yer aldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞIYLA FARK YARATIYOR
KANTAR Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da" 30 Kasım Çarşamba günü Tüm Kişiler kategorisinde %7,23 izlenme oranı ve %27,24 izlenme payı alarak ikinci sırada yer aldı.

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %5,09 izlenme oranı ve %35,39 izlenme payı alarak altıncı sırada yer aldı.

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