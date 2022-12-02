Avcılar’dan benzersiz yeni proje: Space

Bornova'da hayata geçecek Avcılar Space Projesi'nde yatırımcılar, "en avantajlı" seçeneklerle hemen kazanmaya başlayacak. Konut fiyatlarının yükseldiği dönemde Space için delüks süite daireler, 2 milyon 200 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Avcılar Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, "İzmir'e olan sevgimizle elimizi taşın altına koyduk. Konut fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, tapu harcı dahi olmayan, isteyene full eşyalı, suit ve delüks dairelerimizi kira garantisi seçenekleriyle sunuyoruz. Projeyi de bir yıl içinde tamamlayacağız" diye konuştu.

TAVAN YÜKSEKLİĞİ 3,5 METRE

Avcılar Space, gayrimenkulun yeni sınıfı "Deluxe Suite Daireleri" İzmir ile buluşturacak. 4.5 metre eninde, 12 metre uzunluğundaki dairelerin her birinin tavan yüksekliği ise yaklaşık 3.5 metre olacak. 35 ve 55 metrekarelik 5 tip suit daire seçenekleri yer alacak. 1200 metrekare arsanın tamamında kurulacak proje, 96 adet home ofis ve 9 adet ticari alan ile toplamda 105 bağımsız bölümden oluşacak. Çatı teras katında, içerisinde açık yüzme havuzu, spor alanları, oyun alanları olan dev bir sosyal donatı alanı bulunacak. Kapalı otopark, 7/24 güvenlik ve resepsiyon hizmeti de olacak. İzmir bu proje ile yeni bir konsept kazanacak. Avcılar ailesi olarak yüksek kalitede yapı üreterek yaklaşık 34 yılı geride bıraktıklarını söyleyen İdris Avcı, "Bugüne kadar tüm projelerimizde, erken teslimin gururunu yaşıyoruz. Bu projemizin de normal teslim süresini 1 yıl olarak belirledik. Yılın en avantajlı yatırım fırsatını sunuyoruz. Proje avantajlı, lokasyon avantajlı, yatırımcının kazancı da avantajlı olacak" dedi.

HAYATIN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Avcılar Space, İzmir'in en değerli bölgesi Bornova'da, Konak, Karşıyaka, Alsancak ve Bayraklı'nın tam ortasında, hayatın merkezine konumlanacak. Çanakkale, İstanbul, Aydın - Çeşme otoyolu, Ankara asfaltı, Altınyol ve Manisa yolu gibi şehrin ana yollarına bir kaç dakika mesafede; Halkapınar metro, İZBAN ile Stadyum metro istasyonlarına yürüme mesafesinde; bölge adliyesi, ticaret bölgeleri, alışveriş merkezleri, hastaneler, eğlence bölgeleri, okullar ve üniversitelerin ise yanı başında olacak.

ÖN TALEBİ KAÇIRMAYIN

AVCILAR Space Projesi'nde suit daireler 2 milyon 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olacak. Proje, ön talepte büyük ilgi gördü. Doluluk oranı şimdiden yüzde 80'e ulaştı.

FULL EŞYALI KİRA GARANTİLİ

AVCILAR, benzeri olmayan bu proje için bir çok ödeme kolaylığı da geliştirdi. 36 ay boyunca 10 bin TL'den başlayan full eşyalı kira garantili daireler için yüzde 40 peşinat, yüzde 30'u Haziran'da, yüzde 20'si Aralık'ta ve yüzde 10'u da tapu devri ile birlikte ödenmek üzere avantajlı teklifler sunulacak.

TAPU HARCI YOK

TEKNİK servis hizmeti garantili projede, satış sonrası hizmetleri ile 5 yıl boyunca hızlı servis imkanı da sunulacak. Dairenizi satmak ya da kiralamak istediğinizde ise Avcılar Ofis Gayrimenkul dairenizin değerinin tam karşılığını almanızı sağlayacak. Projeden daire alanlar ise tapu harcını da ödemeyecek.