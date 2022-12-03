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Haberler Sarmaşık Birincilikle kapadı, birincilikle açtı

Birincilikle kapadı, birincilikle açtı

3.12.2022

Birincilikle kapadı, birincilikle açtı
ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre Kasım ayını birinci kapatan atv, Aralık ayına da birincilikle başladı. 1 Aralık Perşembe günü reyting listesinin ilk iki sırasını yine atv kaptı.

KANTAR Medya'dan alınan verilere göre "Esra Erol'da" 1 Aralık Perşembe günü Tüm Kişiler kategorisinde %7,27 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı alarak birinci sırada yer aldı. atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, önceki akşam ekrana gelen yeni bölümüyle Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi oldu.

ALDATMAK Tüm Kişiler'de %6,57 izlenme oranı ve %15,82 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
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