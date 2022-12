Gündüz adliyede akşam sahnede

İZMİR Adliyesi'nde ağır ceza avukatlığı yapan ve aynı zamanda akşamları da bir mekanda stand-up gösterisi yapan Avukat Burkay Bulanık, İzmir'in Bergama Akif Ersezgin Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kariyer günlerine konuk oldu.



İLK MEZUNLARDAN

OKULUN ilk mezunlarından olan Bulanık, "Gündüz duruşmadan çıkıp cinayet davası sanığı ile görüşmek için cezaevine gidiyorum. Akşam fırsat bulduğumda hemen stand up gösterisi ile ilgili çalışmalara başlıyorum. Her ne kadar avukatlık yapsam da komedyenlik genlerimde var" dedi. isenin ilk mezunu olan Bulanık, kariyer günleri kapsamında mesleği hakkında stand up tadında bilgi vererek eğlenceli bir söyleyişi gerçekleştirdi. Bulanık, "Komedyenlik genlerimde var. Ciddi görüntüm baba tarafından geliyor. Bir yandan avukatlık, bir yandan gösterilere hazırlanmak kolay olmuyor. Duruşmadan çıkıp cinayet davası sanığı ile görüşmek için cezaevine gidiyorum. Akşam gösteri çalışmalarına başlıyorum" dedi.



■ METİN BURMALI

