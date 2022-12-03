Sanata engelsiz bir dokunuş

İZMİR Dokunulabilir Engelsiz Sanatlar Müzesi (İZDEM), görme engelli bireylerin sanatı dokunarak hissetmesi amacıyla dünyaca ünlü tabloları kabartma tekniği ile yeniden üretti. Sanata erişimde çeşitli zorluklar yaşayan görme engelliler, 44 ünlü tablonun kabartmalı haline dokunarak unutamayacakları bir sanat deneyimi yaşadı. Örnekköy Farkındalık Merkezi içerisinde bulunan İZDEM, 2014 yılından beri görme engelli bireyler için dokunulabilir eserler üretip ve sergiliyor. Sanatçılar tarafından çalışılan 44 kabartma tablo, modern sanat dönemindeki ünlü ressamlara ait eserlerin aslına uygun replikaları olarak müzede yerini aldı.

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